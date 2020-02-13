Киев, , 10:19 — REGNUM Две трети министров правительства Украины работали и продолжают работать, получая иностранные гранты, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко 12 февраля в эфире телеканала «Наш».

По её данным, в Верховной раде 43% руководителей комитетов парламента получали гранты и продолжают лоббировать иностранные интересы, от 70% до 87% членов наблюдательных советов украинских госкорпораций — иностранцы.

«Такого не было никогда, нас, по сути, сдали как металлолом!», — заявила Тимошенко.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский неопытен и не видит, что его команда, состоящая из иностранных лоббистов, подвела Украину к краю пропасти.

Тимошенко рассказала, что такие страны как Аргентина и Мадагаскар стали жертвами международных рейдеров, захватывающих земли целых стран.

«Они, имея плодородную землю, сегодня имеют до 30% населения, которое голодает», — отметила парламентарий, комментируя требование МВФ открыть украинский рынок земли.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков признал наличие в Раде депутатов, связанных с западными фондами, в частности фонд Джоржда Сороса. Он считает завышенной оценку депутата Александра Дубинского, который заявил, что таких депутатов 40% от численности парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать землю на востоке Украины американцам, чтобы американская армия защищала собственность США от так называемой «российской агрессии».

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