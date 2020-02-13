Тбилиси, , 10:16 — REGNUM Итоги официального визита в США подвел председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом 12 февраля сообщает парламентская пресс-служба.

«Американским коллегам я еще раз подтвердил ответственность нашей власти, что в любом случае, какая бы избирательная модель ни была подобрана, парламентские выборы будут проведены демократично, свободно и прозрачно», — приводятся пресс-службой слова спикера парламента.

Он также отметил, что были обговорены все вопросы, которые члены Конгресса США поставили перед правительством Грузии.

Напомним, в январе конгрессмены направили грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии ряд писем, в которых критиковали действия грузинских властей и выражали сомнения, что Тбилиси идет демократическим курсом. Также западные политики призывали провести в Грузии выборную реформу и сменить модель голосования на выборах, как того требует оппозиция.

Для разъяснения позиции грузинских властей в США отправилась делегация во главе с Талаквадзе, которая провела ряд встреч в Вашингтоне с 7 по 10 февраля.

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