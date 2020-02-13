Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM Политического убежища у Великобритании попросил внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Об этом он 13 февраля написал на своей странице в Facebook.

«В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры», — сказал внук Нурсултана Назарбаева. Он обвинил в «высокомасштабной коррупции» правительства России и Казахстана.

Айсултан Назарбаев, не приводя доказательств своих высказываний, в эмоциональном ключе рассказал о «закулисной войне», в которой он якобы стал жертвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Айсултан Назарбаев опубликовал подобный пост в Facebook, в котором прокомментировал ситуацию в Казахстане. Публикация вызвала широкий резонанс.