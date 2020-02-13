Москва, , 10:09 — REGNUM В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в России Вахид Суприяди подробно рассказал о продвижении пальмового масла на российском рынке.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам посла Индонезии, пальмовое масло безвредно, а концепция выставления пальмового масла в негативном свете идет с Евросоюза.

«Я считаю, что Евросоюз хотел защитить собственного производителя аналогичных продуктов, например, подсолнечного масла. На мой взгляд, это не очень честно», — отметил Вахид Суприяди.

Посол Индонезии в России привел в пример исследование профессора МГУ доктора медицинских наук Олега Медведева, в котором ученый доказывает, что свойства пальмового масла аналогичны свойствам любых других растительных масел.

«У нас почти 100% населения страны на протяжении многих лет используют исключительно пальмовое масло. Мы видим, что индекс благосостояния и состояния здоровья населения Индонезии только растет. Например, много лет назад этот индекс был на уровне 60%, а сейчас — 71,8%», — пояснил Вахид Суприяди.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM, в котором рассказал о внешней политике государства и развитии отношений с Россией.

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