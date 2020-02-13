Приштина, , 10:06 — REGNUM Вечером 12 февраля спикер парламента (кувенда) Косово Вьоса Османи провела встречу с послом Франции в Приштине Мари-Кристин Бутель в здании парламента Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи подчеркнула, что власти края готовы пойти на любой шаг, чтобы доказать миру и Франции, что граждане Косово заслуживают либерализации визового режима с ЕС. По словам спикера кувенда Косово, борьба с коррупцией — это один из приоритетов нового правительства.

«Мы готовы предпринять конкретные шаги для того, чтобы получить поддержку Франции в процессе либерализации визового режима, — заявила Османи, — Поэтому мы участим контакты и взаимные визиты с представителями французских властей для того, чтобы у них сложилось реалистичное представление о тех мерах, которые предпринимают наши институты для того, чтобы ускорить данный процесс».

Напомним, Еврокомиссия подтвердила, что Косово удовлетворяет всем критериям для введения безвизового режима, однако в Евросоюзе не готовы принять с распростертыми объятиями сотни тысяч эмигрантов из Косово. Уровень безработицы в Косово один из самых высоких в мире — даже по официальным данным он близок к 30%.

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