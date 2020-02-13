Тбилиси, , 10:03 — REGNUM Решение Верховного суда Грузии приговорить бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава к лишнею свободы прокомментировали в МИД Эстонии. Беспокойство о политической обстановке в Грузии было написано 12 февраля на странице эстонского дипломатического ведомства в соцсети Twitter.

«Мы обеспокоены решением, вынесенным Верховным судом Грузии в отношении Гиги Угулава», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

В дипломатическом ведомстве отметили, что приговор суда не поможет политическому диалогу и снижению поляризации ситуации в стране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Грузии вынес решение приговорить Угулава к лишению свободы на 3 года и 2 месяца. Поскольку осужденный является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», многими это было воспринято, как преследование политического конкурента.

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