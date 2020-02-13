Амстердам, , 09:57 — REGNUM Газета Algemeen Dagblad 12 февраля пишет о семи случаях, когда сотрудники Инспекции юстиции и безопасности подозревали высокопоставленных чиновников министерства во вмешательстве в текст докладов Инспекции. Ранее газета сообщала о четырёх подобных случаях. Новые данные газета заимствовала из письма министра юстиции Граппергаус, которое тот отправил парламенту.

Информаторы обвиняли чиновников в том, что те удаляли из докладов критические выводы о функционировании различных ведомств. Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.

Граппергаус сообщил парламенту, что поручил Аудиторской Службе центральных органов власти ещё раз проверить все доклады, вызвавшие нарекания информаторов. Он выразил надежду, что данное расследование будет завершено до начала лета.