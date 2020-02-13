Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Столкновение, произошедшее у американских военных с местным населением в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, не говорит об эскалации ситуации. Такое мнение в Брюсселе, отвечая на вопрос о произошедшем инциденте, высказал министр обороны США Марк Эспер.

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Глава оборонного ведомства отметил, что получил первоначальный отчёт о том, что в Сирийской Арабской Республике произошла «стычка», однако большей информацией и подробностями инцидента на сегодняшний день он пока не располагает.

«Я бы не сказал, что произошла эскалация», — отметил Эспер.

Он также добавил, что, по его сведениям, произошедший инцидент не затрагивал Россию.

«Насколько мне известно, в сегодняшнем инциденте русские не участвовали», — приводит его слова The New York Times.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в сирийском поселении Харбат-Хамо в 10 км восточнее города Камышлы конвой из нескольких автомобилей США, среди которых было три бронемашины, был остановлен местными курдами. Американские военнослужащие открыли огонь, убив 14-летнего подростка.

Как пояснил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс, военнослужащие коалиции, действующей в Сирии под руководством США, открыли огонь по группе местных жителей в рамках самообороны. По его словам, обнаружив во время патрулирования около города Камышлы контрольно-пропускной пункт, занятый сторонниками сирийского режима, военные коалиции сделали несколько предупреждений, пытаясь разрядить ситуацию, но по ним был открыт огонь, поэтому они были вынуждены ответить.

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