Вашингтон, 13 февраля 2020, 09:43 — REGNUM Столкновение, произошедшее у американских военных с местным населением в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, не говорит об эскалации ситуации. Такое мнение в Брюсселе, отвечая на вопрос о произошедшем инциденте, высказал министр обороны США Марк Эспер.
Читайте также: Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Глава оборонного ведомства отметил, что получил первоначальный отчёт о том, что в Сирийской Арабской Республике произошла «стычка», однако большей информацией и подробностями инцидента на сегодняшний день он пока не располагает.
«Я бы не сказал, что произошла эскалация», — отметил Эспер.
Он также добавил, что, по его сведениям, произошедший инцидент не затрагивал Россию.
«Насколько мне известно, в сегодняшнем инциденте русские не участвовали», — приводит его слова The New York Times.
Также по теме: Конфликт американских военных и сирийцев в Эль-Хасаке попал на видео
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в сирийском поселении Харбат-Хамо в 10 км восточнее города Камышлы конвой из нескольких автомобилей США, среди которых было три бронемашины, был остановлен местными курдами. Американские военнослужащие открыли огонь, убив 14-летнего подростка.
Как пояснил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс, военнослужащие коалиции, действующей в Сирии под руководством США, открыли огонь по группе местных жителей в рамках самообороны. По его словам, обнаружив во время патрулирования около города Камышлы контрольно-пропускной пункт, занятый сторонниками сирийского режима, военные коалиции сделали несколько предупреждений, пытаясь разрядить ситуацию, но по ним был открыт огонь, поэтому они были вынуждены ответить.
Читайте ранее в этом сюжете: «Он первый начал!» Военные США признали убийство подростка в Сирии