Киев, 13 февраля 2020, 09:39 — REGNUM Команда Владимира Зеленского не понимает, что единственной альтернативой Минским соглашениям является утрата Донбасса, заявил депутат Верховной рады, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 13 февраля телеканал 112.ua.
Он отметил, что после смены власти на Украине звучат различные противоречивые высказывании от её представителей, появляются предложения пересмотреть Минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пятую годовщину подписания Минских соглашений, заявила, что все эти годы Киев занимался имитацией их выполнения.
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