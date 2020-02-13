Киев, , 09:39 — REGNUM Команда Владимира Зеленского не понимает, что единственной альтернативой Минским соглашениям является утрата Донбасса, заявил депутат Верховной рады, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 13 февраля телеканал 112.ua.

Он отметил, что после смены власти на Украине звучат различные противоречивые высказывании от её представителей, появляются предложения пересмотреть Минские соглашения.

«Я имею в виду новую команду власти господина Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM), не понимают, что… альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса» — рассказал Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пятую годовщину подписания Минских соглашений, заявила, что все эти годы Киев занимался имитацией их выполнения.

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