Москва, , 09:32 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди в интервью информагентству ИА REGNUM прокомментировал ситуацию вокруг покупки Индонезией российских истребителей Су-35.

Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В процессе закупки российских истребителей Су-35 есть сложности именно технического характера, поскольку оплата проходит в формате встречной торговли, составляющей 50% от всей стоимости. Другая часть оплачивается некоторыми другими товарами и еще одна небольшая часть — наличными средствами», — пояснил Вахид Суприяди в интервью информационному агентству.

Посол Индонезии в России также подтвердил намерение индонезийской стороны приобрести российские истребители Су-35.

Напомним, в феврале 2018 года Индонезия заключила с Россией соглашение о приобретении 11 истребителей Су-35.

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