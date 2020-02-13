Брюссель, , 09:19 — REGNUM Вооруженные силы НАТО расширят свое военное присутствие в Ираке, об этом 12 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на встрече глав оборонных ведомств стран — членов альянса в Брюсселе.

«Мы должны иметь возможность проводить спецоперации», — подчеркнул генеральный секретарь альянса.

Главы министерств обороны согласились с тем, что альянсу необходимо расширить масштабы деятельности в Ираке. Подробности плана будут проработаны в ближайшие месяцы.

Как подчеркнул Столтенберг, данное решение необходимо для окончательной победы над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, военные НАТО ведут борьбу с террористами в Ираке в рамках международной коалиции, возглавляемой США. Несмотря на решение парламента страны о выводе иностранных войск с территории государства, данное постановление не соблюдается.

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