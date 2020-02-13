Мадрид, , 09:11 — REGNUM Политический актор, если он является одним из важных участников переговоров, должен участвовать в них, а не находиться в местах лишения свободы. Такое утверждение написал 12 февраля на своей странице в соцсети Twitter депутат Европарламента из Испании Начо Санчес Амор.

Он выразил свою тревогу в связи с тем, что происходит в Грузии, где экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву, являющегося также одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», осудили за хищения денег из городского бюджета.

«Я сильно встревожен развитием политических событий в Грузии в последнее время. Любой политический актор, в том числе Гиги Угулава, который является ключевым участником, должен сидеть за столом переговоров, а не в тюрьме», — пишет Амор.

Как передавало ИА REGNUM, приговор Угулаве, вынесенный Верховный судом Грузии, стал поводом для обвинений в адрес властей в преследовании политических конкурентов. В оппозиции заявили о прекращении переговоров, а в западных странах официальные лица стали публично выражать сомнения, что Грузия движется в сторону идеалов демократии.

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