Абуджа, , 09:08 — REGNUM На следующей неделе министерство нефти Нигерии направит в парламент новый законопроект о нефтяной промышленности с целью принятия соответствующего закона к середине 2020 года. Об этом 13 февраля передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Нигерии Тимипре Сильвы.

По его словам, новый законопроект должен положить конец затруднениям, которые уже много лет препятствуют инвестициям.

В течение почти двух десятилетий были рассмотрены различные версии данного законопроекта, однако так и не был принят парламентом. Возникшая в результате этого неопределенность привела к тому, что нефтяные компании и инвесторы воздерживаются вкладывать свои средства в нефтяной сектор Нигерии, крупнейшего производителя нефти в Африке.

По словам Сильвы, отсутствие законопроекта «действительно вносит значительную неопределенность в инвестиционный климат», и его принятие крайне важно для привлечения столь необходимого финансирования для нефтяного сектора Нигерии.

Он добавил, когда законопроект будет направлен в парламент, он станет публичным документом.

По словам репортеров, самая последняя версия законопроекта была предложена во время первого президентского срока Мухаммаду Бухари, однако тогда разногласия между законодателями и исполнительной властью привели к тому, что лидер отклонил проект. Теперь отношения между законодательной и исполнительной властью улучшаются, что, по словам экспертов, должно способствовать более планомерной разработке законопроекта и его окончательному принятию.