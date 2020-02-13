Нью-Дели, , 08:57 — REGNUM Индия подготовила к подписанию с Соединенными Штатами два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд, сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о закупке шесте американских вертолетов Apache на общую сумму $930 млн, а также 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон подпишет торговое соглашение с Индией, если сочтет его выгодным для себя.

Напомним, Трамп в сопровождении своей супруги Меланьи посетит Индию с официальным визитом 24−25 февраля. У него уже запланирована встреча с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

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