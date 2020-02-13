Москва, , 08:56 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди заявил в интервью информагентству ИА REGNUM, что в настоящее время Индонезия не может назвать точную дату визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Джакарту.

Мохамад Вахид Суприяди в студии ИА REGNUM Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Вахида Суприяди, на данный момент между Индонезией и Россией готовы к подписанию шесть соглашений в сфере экстрадиции, борьбы с терроризмом, информационных технологий и в других областях.

Индонезия также ожидает заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Россией.

«Нынешний этап наших отношений можно назвать новой эрой в двустороннем сотрудничестве, которое как раз попадает под празднование 70-летия установления дипломатических отношений», — отметил посол Индонезии в РФ.

Кроме того, Мохамад Вахид Суприяди заявил, что российская сторона пригласила президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 3—6 июня 2020 года.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM.

Читайте полное интервью: Новая правда об отношении Индонезии к России