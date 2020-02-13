Амстердам, , 08:51 — REGNUM Нижняя палата парламента Нидерландов в ближайшее время проведёт дебаты по судебному делу против лидера партии свободы Вилдерса. Предметом обсуждения станет возможное вмешательство в это дело со стороны Министерства юстиции. Ранее палата отказывалась обсуждать этот вопрос, пока дело находится в суде, однако после очередного воззвания Вилдерса члены палаты всё-таки передумали.

Вилдерс уверен, что дело против него заведено по политическим мотивам. На прошлой неделе министерство предоставила суду новые документы, которые, по мнению Вилдерсу, подтверждают его точку зрения. Поэтому он предложил провести дебаты до 23 марта, когда состоится очередное заседание суда.

Оппозиционные фракции в парламенте поддержали просьбу Вилдерса, однако коалиционные партии заявили, что остаются при своём мнении о том, что дело Вилдерса можно обсудить лишь после вынесения судом своего решения. В ответ Вилдерс потребовал поименного голосования по своей просьбе. Поскольку в таком случае он мог получить поддержку большинства депутатов, коалиционные партии решили просьбу о дебатах всё-таки поддержать.