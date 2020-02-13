Дамаск, , 08:53 — REGNUM Министерство обороны Турции объявило об убийстве 55 сирийских военных в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Об этом 13 февраля говорится в сообщении военного ведомства страны.

«Согласно последней информации, полученной из наших источников в Идлибе, 55 военнослужащих режима были сегодня обезврежены», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, эскалация напряженности в сирийской провинции Идлиб началась после того, как вооруженные силы Сирии начали освобождать регион от террористов. Данные действия вызвали недовольство у Турции, направившей на территорию соседнего суверенного государства военную технику.

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