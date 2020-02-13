Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Обвинительный приговор экс-мэру Тбилиси и одному из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава был объявлен в период переговоров оппозиции и грузинских властей, что было использовано оппозиционными партиями для срыва диалога. Такое заявление 12 февраля перед журналистами сделала вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Не надо связывать друг с другом задержание Гиги Угулава и возможность диалога. У правосудия нет хорошего или плохого времени, — сказала Цкитишвили. —Жаль, что оппозиция использует этот факт для срыва диалога».

Она также подчеркнула, что призывает оппозиционные партии вернуться к переговорам.

Как передавал ранее ИА REGNUM, конфликт между оппозицией и властями Грузии обострился после того, как Угулва был приговорен к лишению свободы на 3 года и 2 месяца за хищение денег из бюджета Тбилиси. Это стало поводом для оппозиции обвинить руководство страны в политических репрессиях и отказаться от продолжения диалога по выборной реформе.

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