Амстердам, , 08:42 — REGNUM Центры приёма беженцев в Нидерландах оказались переполненными. Поэтому Центральный Орган по приему беженцев срочно ищет 1.800 дополнительных мест для размещения беженцев. Об этом 12 февраля заместитель министра юстиции по делам беженцев Брукерс-Кнол сообщила парламенту.

В письме парламенту говорится, что Центральный Орган по приему беженцев изучает использование больших помещений для временного размещения беженцев. Согласно источникам, близким к Министерству юстиции, речь, в частности, может идти о спортивных залах. При этом в Центральном Органе по приему беженцев подчёркивают, что речь идёт о краткосрочном размещении.

В центрах приёма беженцев в настоящее время содержится 27.000 человек. Из-за недостатка квартир беженцы, получившие вид на жительство, вынужденно продолжают находиться в центрах приёма.