Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Правящей партии «Грузинская мечта» не нужны переговоры с оппозицией, а ее представители, призывая к диалогу, просто тянут время. Такое заявление 12 февраля сделал перед журналистами председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

""Грузинская мечта» никаких изменений и диалога не хочет. Это лишь затягивание времени и попытка нейтрализовать международную критику, поэтому-то они и делают такие заявления», — сказал Гоциридзе.

Он отметил, что все предложения, озвученные правящей партией в отношении выборной реформы, были неприемлемы для оппозиции. Эти предложения представителей «Грузинской мечты», по мнению Гоциридзе, якобы направлены на отмену нормы конституции Грузии, которая предусматривает переход на пропорциональную схему голосования в 2024 году.

Представитель ЕНД также назвал действующую власть «авторитарным режимом», который потерпит поражение в результате бойкота оппозиции и международного давления.

Напомним, между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями прошли несколько раундов переговоров, на которых обговаривались условия компромисса по выборной реформе. Но после вынесения обвинительного приговора Верховным судом одному из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава за хищение бюджетных средств оппозиция заявила о прекращении переговоров. Арест оппозиционера был назван репрессивными мерами властей к политическим оппонентам.

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