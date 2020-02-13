Москва, , 08:23 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди рассказал в интервью ИА REGNUM о внешней политики Индонезии во время второго президентского срока Джоко Видодо.

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, векторы внешней политики Индонезии будут оставаться неизменными в соответствии с Конституцией Республики Индонезии.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди «Внешняя политика Индонезии продолжит развиваться в рамках установленного курса. Мы проводим независимую внешнюю политику, однако, действуем в интересах общемирового сообщества, не нарушая ничьих интересов»

Мохамад Вахид Суприяди также отметил, что в рамках второго президентского срока глава государства сделает упор на экономическую дипломатию, защиту граждан страны и социальную сферу, суверенитет государства, а также роль Индонезии в общемировом отношении.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Мохамад Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM.

Полное интервью читайте: Новая правда об отношении Индонезии к России