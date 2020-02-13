Москва, 13 февраля 2020, 08:23 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди рассказал в интервью ИА REGNUM о внешней политики Индонезии во время второго президентского срока Джоко Видодо.
По его словам, векторы внешней политики Индонезии будут оставаться неизменными в соответствии с Конституцией Республики Индонезии.
Мохамад Вахид Суприяди также отметил, что в рамках второго президентского срока глава государства сделает упор на экономическую дипломатию, защиту граждан страны и социальную сферу, суверенитет государства, а также роль Индонезии в общемировом отношении.
Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Мохамад Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM.
Полное интервью читайте: Новая правда об отношении Индонезии к России