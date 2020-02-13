Москва, , 08:18 — REGNUM 12 февраля второй заместитель начальника Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Хён Чжон посетил с рабочим визитом Москву. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В беседе с журналиста в московском аэропорту «Шереметьево» дипломат отметил, что целью его визита является обсуждение вопросов состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, включая план совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и возможный визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею.

Известно, что представитель Южной Кореи прибыл в Россию через четыре дня после посещения США.

Тем не менее, заместитель начальника Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи отметил, что во время визита в Москву не планирует проводить встречи с представителями КНДР. Кроме того, он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли стоять на повестке дня тема межкорейских и северокорейско-американские отношений.