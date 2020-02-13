Пекин, , 08:09 — REGNUM Официальный протест действиями США, обвинившими китайских военнослужащих причастности к киберхищениям, выразило 13 февраля министерство обороны Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобные действия американской стороны не имеют никакой фактической основы, это в полной мере акт гегемонизма и судебная травля», — такую оценку действиям Вашингтона дали в оборонном ведомстве Китая.

В сообщении подчёркивается, что Китай выступает «непоколебимым защитником международной кибербезопасности», поэтому не станет прибегать к незаконным действиям в этой сфере. Тем более, не станет привлекать к киберхищениям конфиденциальной информации военнослужащих НОАК.

Ранее, напомним, генпрокурор США Уильям Барр выдвинул обвинения против четырёх хакеров из Китая, которых в Вашингтоне считают военнослужащими НОАК. Их обвинили во взломе компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищении персональных данных.

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