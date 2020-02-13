Пекин, , 07:38 — REGNUM Патрулирование район спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море совершили катера китайской береговой охраны, 13 февраля сообщает Управление морской полиции Китая на странице в социальной сети Weibo.

Китайские корабли периодически осуществляют заходы в воды архипелага.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Японии было создано специальное подразделение полиции, вооруженное автоматическим оружием, для контроля над спорными островами в Восточно-Китайском море.

Конфликт между Японией и КНР вокруг необитаемых островов Дяоюйдао (Сенкаку) длится уже долгие годы.

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