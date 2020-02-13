Тегеран, , 07:45 — REGNUM 12 февраля представители Исламской Республики Иран и Российской Федерации обсудили вопрос развития транзитного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали встретился и провел переговоры с заместителем министра транспорта России, руководителем рабочей группы по ирано-российскому сотрудничеству Владимиром Токаревым. В ходе встречи стороны рассмотрели пути расширения сотрудничества Тегерана и Москвы в области транспорта. Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся железнодорожной, портовой и авиационной сфер.

В свою очередь заместитель министра транспорта России Владимир Токарев сообщил, что в ближайшее время начнется реализация проекта электрификации железной дороги Гармсар — Инче-Борун.

Посол Ирана в России Казем Джалали отметил роль северного порта Ирана в транспортировке грузов между двумя странами и их потенциальные возможности, а также рассказал об инвестиционных возможностях в этом секторе.

Также посол подтвердил твердую решимость лидеров двух стран, Ирана и России, расширять двусторонние связи и заявил:

«Исламская Республика Иран готова расширять свои связи с северным соседом, таким как Россия, в различных сферах».