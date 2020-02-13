Каракас, , 07:37 — REGNUM Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо обвинил арестованного 11 февраля Хуана Хосе Маркеса, который приходится дядей лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, в провозе в страну взрывчатки. Об этом он заявил 12 февраля, во время выступления на государственном телевидении.

«У него были тактические фонарики, внутри которых, в батарейном отсеке, были химические вещества взрывчатого характера, предположительно синтетическое взрывчатое вещество С4», — сказал Кабельо.

Также он упомянул обнаруженную у Маркеса флешку с подрывными документами, содержание которых «не может быть раскрыто по соображениям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответственность за исчезновение своего дяди Хуана Хосе Маркеса, пропавшего 11 февраля после возвращения в Венесуэлу, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возложил на президента Николаса Мадуро.

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