Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Свыше $640 тыс. планирует выделить бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США на развитие «культуры демократии» в Армении. Об этом говорится в документах американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что главной целью финансовой поддержки программы станет противодействие «негативному влиянию», которое оказывается на население Армении недемократической дезинформацией.

«Цель данного проекта — развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать её распространение и смягчать её воздействие», — объяснили авторы программы.

В рамках её реализации местных активистов научат основам информационной безопасности, защите от нападок в интернете и отслеживанию сообщений в местных СМИ, которые не соответствуют действительности.

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