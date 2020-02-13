Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Две страны — Россия и Китай — несут в себе явную угрозу американским интересам на территории Африки, заявил командующий сухопутными войсками США на континенте генерал-майор Роджер Клутье. Об этом пишет газета Stars and Stripes.

«Африканское командование считает, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из главных угроз, мы очень внимательно следим за ситуацией. Но соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно», — пояснил он.

При этом генерал отказался назвать страны, в которых, по оценке американского оборонного ведомства, существует «российское присутствие».

Напомним, в России неоднократно обращали внимание на попытки Вашингтона дискредитировать взаимодействие Москвы с африканскими странами. В частности, утверждения о том, что в Африке действуют «российские наёмники» отвергал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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