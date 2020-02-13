Новосибирск, , 06:34 — REGNUM Суть конституционной реформы можно будет увидеть через некоторое время. По характеру поправок, предложенных в проекте Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» № 885 214−7, судить о сути реформы сложно, считает кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев.

«Сами поправки принципиально не изменяют правовой статус президента РФ, правительства РФ, а Государственный совет РФ приобретает примерно то значение, которое он имеет в настоящее время (только сейчас он наделяется статусом на основании указа главы государства, а предлагается закрепить этот статус в Конституции РФ). Иными совами, если предложенные поправки будут приняты без существенных изменений, то в политической системе России новых сильных игроков с конституционным статусом не появится. Вполне может оказаться, что в идее конституционной реформы вообще не нужно искать скрытых смыслов. О пересмотре Конституции РФ говорилось давно, эти мысли излагались как известными конституционалистами, так и политиками. Они доказывали и продолжают доказывать, что Конституция РФ принималась в тяжёлых условиях начала 1990-х гг. и принималась быстро. Сейчас ситуация изменилась, можно проанализировать опыт реализации конституционных норм, скорректировать её отдельные положения. Конечно, это одно из мнений. Текст Конституции РФ и действие Конституции РФ сильно друг с другом не связаны. В тексте закрепляются основные принципы организации власти, общества, правового положения личности. Эти принципы развиваются иными законами и даже подзаконными актами, уточняются правоприменительной практикой, прежде всего судами. Эффективная конституция — это та, которая используется судьями, должностными лицами всех органов и уровней в их повседневной деятельности. Например, чиновник, принимая от гражданина какие-то документы, должен думать не только об исполнении должностного регламента, но и о приоритете прав и свобод личности. В этом случае конституционный текст оживает, причём через применение вполне можно уточнять и смысл норм Конституции РФ, главное чтобы при этом не утрачивался её дух».

Олег Шерстобоев