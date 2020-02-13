Новосибирск, 13 февраля 2020, 06:34 — REGNUM Суть конституционной реформы можно будет увидеть через некоторое время. По характеру поправок, предложенных в проекте Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» № 885 214−7, судить о сути реформы сложно, считает кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев.
«Новое в законодательстве РФ»
Эксперт рассказал о скрытых смыслах идеи конституционной реформы в РФ
«Сами поправки принципиально не изменяют правовой статус президента РФ, правительства РФ, а Государственный совет РФ приобретает примерно то значение, которое он имеет в настоящее время (только сейчас он наделяется статусом на основании указа главы государства, а предлагается закрепить этот статус в Конституции РФ). Иными совами, если предложенные поправки будут приняты без существенных изменений, то в политической системе России новых сильных игроков с конституционным статусом не появится. Вполне может оказаться, что в идее конституционной реформы вообще не нужно искать скрытых смыслов. О пересмотре Конституции РФ говорилось давно, эти мысли излагались как известными конституционалистами, так и политиками. Они доказывали и продолжают доказывать, что Конституция РФ принималась в тяжёлых условиях начала 1990-х гг. и принималась быстро. Сейчас ситуация изменилась, можно проанализировать опыт реализации конституционных норм, скорректировать её отдельные положения. Конечно, это одно из мнений. Текст Конституции РФ и действие Конституции РФ сильно друг с другом не связаны. В тексте закрепляются основные принципы организации власти, общества, правового положения личности. Эти принципы развиваются иными законами и даже подзаконными актами, уточняются правоприменительной практикой, прежде всего судами. Эффективная конституция — это та, которая используется судьями, должностными лицами всех органов и уровней в их повседневной деятельности. Например, чиновник, принимая от гражданина какие-то документы, должен думать не только об исполнении должностного регламента, но и о приоритете прав и свобод личности. В этом случае конституционный текст оживает, причём через применение вполне можно уточнять и смысл норм Конституции РФ, главное чтобы при этом не утрачивался её дух».
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил ее изменения. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.