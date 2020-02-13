Баку, , 05:20 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев остался доволен отчётом Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ, подготовленным по результатам парламентских выборов в республике. Об этом 13 февраля сообщает издание Haqqin.

«Абсолютное большинство наблюдателей положительно оценили выборы. Некоторые отметили, что эти выборы могут стать примером для других стран», — цитирует президента издание Haqqin.

По словам Алиева, БДИПЧ ОБСЕ всегда относилось к выборам в Азербайджане предвзято, однако последний отчёт стал «сбалансированным и более объективным», чем в предыдущие годы.

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