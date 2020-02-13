Каракас, , 04:57 — REGNUM Ответственность за исчезновение своего дяди Хуана Хосе Маркеса лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возложил на президента Николаса Мадуро. Об этом он 12 февраля сообщил в своем Twitter.

«24 часа исчезновения. Я считаю тебя ответственным, узурпатор Николас Мадуро, и каждого из твоих приспешников в Майкетии за то, что происходит с Хуаном Хосе Маркесом», — написал Гуайдо.

Хуан Хосе Маркес пропал после возвращения в Венесуэлу 11 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля группа агрессивно настроенных граждан Венесуэлы попыталась напасть на Хуана Гуайдо и его сторонников, когда он после приезда покидал международный аэропорт Каракаса.

В числе нападавших были и сотрудники венесуэльской авиакомпании Conviasa, против которой США ввели санкции.

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