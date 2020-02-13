Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Делегация американских сенаторов в составе Кристофера Мерфи, Джона Баррассо и Рона Джонсон намерена провести 14 февраля на Украине встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 12 февраля Мерфи написал на странице в Twitter.

Как отметил сенатор, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп избежал наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, это не должно создавать помехи к возрождению союзничества между демократами и республиканцами. Сам Мерфи представляет демократическую партию, а его коллеги по делегации — республиканскую.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат США, большинство членов которого являются республиканцами, оправдал по всем статьям обвинения в рамках импичмента Дональда Трампа, также представляющего республиканскую партию.

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