Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Администрация США планирует привлечь к работе спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, поиски переговорщика начались в конце 2019 года. К настоящему времени в Белом доме рассматривают несколько возможных кандидатур для этой работы. Среди них — руквоводивший американской делегацией с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) Ричард Берт, помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли.

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Один из собеседников издания сообщил, что список возможных кандидатов передан госсекретарю США Майклу Помпео несколько недель назад.

Отмечается также, что поиски спецпосланника, вероятно, задержат принятие решения по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III).

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