Киев, , 04:03 — REGNUM Своё высказывание об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия («Слуга народа») попытался оправдать тем, что у него не было возможности ответить иначе на заданный в студии вопрос. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что вопрос соответствующим образом сформулировал ведущий, и спросил моё личное мнение по этому поводу, — написал Арахамия. — Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов ответа на него не было, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом».

Депутат добавил, что во время ответа трижды повторял — он высказывает личную позицию.

Ранее, напомним, «слуга народа» в студии украинского «Прямого канала» согласился с тем, что Киев может получить преимущество для переговоров с Москвой по вопросу вывода войск из Донбасса, которые якобы там находятся, если обеспечит подачу воды в Крым.

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