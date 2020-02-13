Москва, , 09:24 — REGNUM Сети большинства крупных российских организаций заражены вирусами. Виноваты в этом оказались рядовые и не очень сотрудники, которые бесконтрольно скачивают фильмы и музыку с торрентов, устанавливают на рабочий компьютер и пользуются вайбером и скайпом, используют VPN-соединение и прокси-серверы, вводят простые пароли, подключаются к удаленному рабочему столу. В результате важная, конфиденциальная информация становится достоянием злоумышленников. В 81% корпоративных сетей и сетей госорганов обнаружились программы-вирусы. В 55% из них «завелись» майнеры, «добывающие» криптовалюту, в 28% — ПО, транслирующее рекламу, в 24% — ПО, занимающееся шпионажем.

Исследование данного вопроса провела компания Positive Technologies. В субъекты исследования попали государственные организации, промышленные предприятия, предприятия ТЭК, баков и др. — всего 38 крупных юрлиц с численностью сотрудников более 1000 человек.

Проблема усугубляется тем, что зафиксировать деятельностьв сети сотрудников и отличить её от активности злоумышленников почти не представляется возможным: и в том, и в другом случае используются одинаковые технологии.

Потери бизнеса от кибермошенников в 2019 году оценил Сбербанк. Сумма потерь составила 2,5 млрд рублей, в 2015 и 2016 годах этот показатель составлял 3 млрд Cybersecurity Ventures утверждает, что в 2021 году кибератаки на бизнес по всему миру будут происходить каждые 11 секунд. По мнению экспертов подобного рода атаки в нашей стране могут выдержать компании, число которых можно пересчитать по пальцам.

Риск воровства денег со счетов юридических лиц с помощью вирусного ПО не самый тяжелый по сравнению с риском взлома с целью вывода из строя объектов инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности людей — электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, транспорта и т.д.

Помимо прямого взлома с помощью программ, кибермошенники используют так называемую социальную инженерию (обман граждан с целью получения конфиденциальной информации или доступа к ней) и фишинг (обман пользователя путем отправки поддельных электронных писем).

В феврале этого года в МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступностью. По информации ведомства, в 2019 году на территории России произошло около 300 тысяч киберпреступлений, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом.