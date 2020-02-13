Нью-Йорк, США, , 02:58 — REGNUM Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя усомнился в жизнеспособности резолюции по Ливии, принятой накануне. Об этом он заявил 12 февраля при обсуждении итогов голосования по документу.

«Хотели бы, чтобы этот документ был жизнеспособен. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет», — сказал дипломат.

Указанное обстоятельство, по словам постпреда, стало основанием для того, чтобы Россия воздержалась во время голосования.

Напомним, проект резолюции был предложен Великобританией в поддержку решений Берлинской конференции. При голосовании по документу 14 стран Совбеза поддержали документ, Россия воздержалась.

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