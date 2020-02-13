Москва, , 02:57 — REGNUM Отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами. Об этом 12 февраля в интервью РБК посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По словам дипломата, в посольство и МИД РФ продолжают поступать жалобы от граждан России, которым израильские власти не разрешили въезд на свою территорию, несмотря на наличие всех необходимых документов и достаточного количества финансовых средств.

Посол оценил данную ситуацию как ненормальную и нарушающую права граждан. Викторов отметил, что российские власти намерены продолжать консультации по разрешению данной проблемы.

Напомним, по данным издания Haaretz, в 2019 году Израиль отказал во въезде 5,7 тыс. российских граждан.

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