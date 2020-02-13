Москва, , 09:26 — REGNUM Среди опубликованного Счётной палатой перечня контрольных, экспертных и аналитических мероприятий на 2020 год перечислены те, что проверят выполнение программы «Цифровая экономика РФ».

Отправной точкой для проверки будет служить майский указ, в частности его пункты об обеспечении ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также обеспечении правительством РФ достижения показателей при реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Счетной палатой планируется провести мероприятия по проверке обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий, оценить ход реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» с учетом объемов её финансирования в 2019-м и в начале 2020 года, определить, насколько эффективно были использованы средства, потраченные на национальную программу в области информационных технологий за 2019 и начало 2020 года. Проверка коснется и деятельности автономных некоммерческих организаций, которые в 2018 и 2019 годах и в начале нынешнего года получали средства из федерального бюджета на мероприятия по реализации нацпроекта. В рамках проверки будут исследованы федеральные государственные информационные системы с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления.

Не останется без внимания ревизии и «Ростелеком», его проверят на расходование федеральных бюджетных средств на мероприятия для реализации нацппроекта.

В 2019 году автомобильные дороги России федерального значения должны были быть обеспечены подвижной радиотелефонной связью, в том числе и с возможностью вызова экстренных служб. Счетная палата проверит, каким образом расходовались средства на выполнение этого важного обязательства.

Жилищно-коммунальное хозяйство также подвергнется ревизии, основное внимание будет уделено тому, насколько Минстроем РФ достигнуты цели и задачи по созданию, развитию и эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Счетная палата не обойдет стороной и сами новейшие информационные технологии, так как собирается оценить состояния инженерной инфраструктуры центров обработки данных, а также программно-аппаратной инфраструктуры хранения и обработки данных с точки зрения использования облачных технологий.

Доберутся проверки и до космоса, на который из федерального бюджета выделено немало средств. Конкретно будет обследовано, как космические мероприятия повлияли на социально-экономическое развитие страны, насколько государство обеспечено глобальной космической связью, вещанием и ретрансляцией, высокопериодичным наблюдением Земли и атмосферы из космоса начиная с 2017 года. Также под проверку попадет ГЛОНАСС.

Будет проанализирована процедура контроля за поступлением доходов в федеральный бюджет, а также создание Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

И наконец, Пенсионному фонду России предстоит отчитаться за введение индивидуального (персонифицированого) учёта пенсионных отчислений и за соблюдение прав застрахованных лиц в 2017—2019 годах.

Таким образом, мониторинг и контрольно-ревизионные мероприятия будут проведены в государственных учреждениях разного уровня и госкорпорациях. Большая часть мероприятий коснется Минкомсвязи и Минэкономразвития. Среди госкорпораций, попадающих под ревизию, ФГБУ «Научно — исследовательский институт «ВОСХОД», АО «Почта России»; ПАО «Ростелеком», Роскосмос.

За результаты работы в космической отрасли отчитаются АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»; АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»; АО «Научно-исследовательский институт точных приборов», АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва»; АО Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»; АО «Научно-исследовательский институт микроприборов-К»; АО Ракетно-космический центр «Прогресс»; АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина».

Экологию будут мониторить на присутствие в ней федеральных государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды начиная с 2015 года.

За расходование средств на цифровизацию экологии ответят Минприроды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных» и ряд других бюджетных организаций.

И наконец, комментировать целевое использование бюджетных вливаний на внедрение IT в алкогольную промышленность предстоит Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка с её Межрегиональными управлениями по Центральному федеральному округу, по Северо-Кавказскому федеральному округу, ООО «Зернопродукт», АО «Росспиртпром».

Объектами проверки выступят Роскомнадзор и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

12 февраля 2020 года на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил, что любое затягивание сроков по нацпроектам недопустимо:

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает».

Также он объявил о создании информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов для того, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты работы правительства по нацпроектам.

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