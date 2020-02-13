Белград, , 08:44 — REGNUM 12 февраля стало известно, что премьер-министр Косово Альбин Курти встретится с президентом Сербии Александром Вучичемна полях закрытой конференции по безопасности в Мюнхене, где также будет присутствовать и президент Косово Хашим Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, конференция будет длиться три дня — с 14 до 16 февраля. В ней примут участие специальный представитель США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл, президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь США Майк Помпео.

Напомним, в настоящее время США настоятельно рекомендуют Косово снять пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и вернуться к диалогу, однако предстоящие президентские выборы в Сербии не позволят возобновить диалог в ближайшее время. Нынешний же премьер-министр Косово не намерен торопиться с отменой пошлины, к тому же на смену ей может прийти «режим взаимности» в торговле, что предполагает создание новых барьеров в двусторонней торговле.

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