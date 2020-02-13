Ла-Пас, , 01:25 — REGNUM Решение боливийских властей приостановить работу над проектом Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто противоречит интересам народа Боливии. Об этом написал бывший президент республики Эво Моралес в Twitter.

Моралес напомнил, что центр создается для исследовательских и медицинских нужд, а также для развития сельского хозяйства Боливии. По словам бывшего президента, решение правительства лишит множества рабочих мест граждан республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) объявило об остановке совместного с российской госкорпроацией «Ростатом» проекта по строительству ядерного центра в Боливии.

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