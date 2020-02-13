Приштина, , 08:44 — REGNUM 12 февраля бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай прокомментировал решение нового главы правительства края Альбина Курти лишить силы ряд его постановлений, в том числе о финансовых бонусах бывшим членам правительства.

На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай назвал решение Курти снизить заработные платы министров ненужным и популистским:

«Снижение заработных плат членов нынешнего кабинета это абсолютно бессмысленное политическое решение, поскольку к настоящему моменту известно, что через несколько дней будет вынесено окончательное решение Конституционного суда по закону, регулирующему не только заработные платы членов этого кабинета, но и будущих (кабинетов, прим. переводчика), и что в этом месяце заработные платы будут такими же, как в прошлом. Сегодняшнее решение — это обыкновенный обман, цель которого — попасть в заголовки СМИ и набрать быстрые политические очки в рамках основного конституционного принципа страны», — заявил Харадинай.

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