Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Россия не стала голосовать за резолюцию Совбеза ООН по Ливии в связи с неготовностью выполнения её условий самими ливийцами, заявил 12 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Проект резолюции был предложен Великобританией в поддержку решений Берлинской конференции. При голосовании по документу 14 стран Совбеза поддержали документ, Россия воздержалась.

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги», — объяснил Небензя.

Он добавил, что ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления в этой ситуации выразить невозможно.

Напомним, главным итогом Берлинской конференции, состоявшейся 19 января в Берлине, стал призыв её участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам.

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