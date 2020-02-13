Каракас, , 00:51 — REGNUM Агрессивные действия в аэропорту Каракаса в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, прибывшего в Венесуэлу 11 февраля, продиктованы возмущением народа, который не доволен деятельностью оппозиционера. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи республики Дьосдадо Кабельо, передает радиостанция Union Radio.

По словам парламентария, случившееся стало спонтанной реакцией народа, уставшего от таких как Гуайдо, который попросил за границей ввести санкции против своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля группа агрессивно настроенных граждан попыталась напасть на Хуана Гуайдо и его сторонников, когда он после приезда покидал международный аэропорт Каракаса. В числе нападавших были и отрудники венесуэльской авиакомпании Conviasa, против которой США ввели санкции.

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