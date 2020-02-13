Алеппо, Сирия, , 00:29 — REGNUM Три населенных пункта — Шейх-Али, Арада и Арназ, находящиеся западнее Алеппо в Сирии, были освобождены от террористических бандгрупп в результате операции сирийской армии, 12 февраля сообщает агентство SANA.

Этой победой армейские подразделения расширили зону контроля над важнейшими территориями, охватывающими шоссе Алеппо — Дамаск.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля сирийской армии уудалось отбить террористов окрестности селения Хан-эль-Асаль и микрорайон Рашидин-4, с которого противник вел минометный огонь по западным кварталам Алеппо.

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