Триполи, , 00:24 — REGNUM В результате артобстрелов ливийской столицы Триполи пострадали пятеро мирных жителей, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Правительства национального согласия Ливии.

По их данным, войска Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара обстреляли один из районов Триполи, в результате чего получили ранения пятеро мирных жителей.

«Это является нарушением режима прекращения огня и продолжением преступных действий против мирных жителей и мирных районов столицы», — говорится в заявлении.

Со стороны ЛНА по произошедшему комментариев пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на заключение соглашения о режиме прекращения огня в Ливии между противоборствующими сторонами. По его словам, сейчас этому препятствует иностранное вмешательство в ливийские дела.

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