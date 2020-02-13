Тирана, , 08:45 — REGNUM 12 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу совершил визит в Албанию, где провел встречу с албанским коллегой Гентом Цакаем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи прошла совместная конференция двух глав дипломатических ведомств, основное внимание в ходе которой было уделено помощи Албании в восстановлении после разрушительных землетрясений 26 ноября 2019.

Турция, самый крупный зарубежный инвестор в Албании, намерена до конца 2020 года возвести 500 домов для потерявших жилища в ходе стихийного бедствия. Строительство начнется уже в конце февраля.

Однако на этом, подчеркнул Чавушоглу, она не остановится. 26 февраля заместитель министра иностранных дел Турции примет участие в конференции доноров в Брюсселе, в ходе которой Албании будет предложена дополнительная помощь.

Визит главы турецкого МИД в Албанию станет подготовкой к визиту президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Тирану.

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