Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM Впервые с момента отделения Сомалиленда от Сомали их лидеры встретились и провели переговоры, сообщает 12 февраля Associated Press.

Встреча президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда и главы Сомалиленда Мусы Бихи Абди прошла в Аддис-Абебе на саммите Африканского союза.

Переговоры проходили за закрытыми дверями, и никакого официального заиления Мохамед и Абди не сделали.

Напомним, Сомали не признаёт суверенитет Сомалиленда, хотя тот отделился почти 30 лет назад. Саммит АС проходит в Аддис-Абебе с 9 февраля. На этой площадке представители африканских стран решают наболевшие вопросы.

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