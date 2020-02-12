Вашингтон, , 23:55 — REGNUM США не поддерживают политику, проводящуюся Турцией в отношении Ливии и пытаются переубедить Анкару, заявил 12 февраля помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер в комитете американского сената по внешней политике.

По его словам, США «предпринимали усилия, чтобы отговорить Турцию от размещения войск в Ливии».

По мнению Шенкера, появление турецких войск в Ливии установило равновесие, нейтрализовав превосходство Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года Ливия остаётся в состоянии анархии и гражданской войны. На данный момент в стране сложились два полюса силы: парламент и ЛНА маршала Хафтара на востоке, и Правительство национального согласия, созданное при поддержке ООН и Евросоюза, на западе. Турция оказывает поддержку Правительству национального согласия.

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