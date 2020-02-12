Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Расторжение американо-филиппинского договора о военном сотрудничестве — не проблема, сообщил 12 февраля журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Комментируя заявление Манилы о расторжении договора с Вашингтоном, Трамп сказал:

«Я не возражаю против этого».

Он пояснил, что договор позволял Штатам помогать Филиппинам бороться с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«У меня хорошие отношения с их президентом [Филиппин Родриго] Дутерте», — добавил глава США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о расторжении двустороннего договора об иностранных вооружённых силах Манила уведомила Вашингтон 11 февраля. В Пентагоне заявили после этого, что Филиппины всё равно остаются важным американским партнёром.

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