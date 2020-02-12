Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Атаки хуситов на Саудовскую Аравию Вашингтон осуждает и считает, что нужно быстрее «возобновить деэскалацию в Йемене», сообщается в заявлении официального представителя Госдепа Моргана Ортэгуса от 12 февраля.

Заявление Госдепа опубликовано по итогам встречи в Вашингтоне американского госсекретаря Майка Помпео с саудовским министром иностранных дел Фейсалом бен Фархан Аль Саудом. Обе стороны осудили «насилие в Йемене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео в начале месяца заявлял, что 19 февраля приедет в Эр-Рияд в рамках «турне» по странам Африки и Ближнего Востока.

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